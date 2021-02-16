Суд оставил в силе приговор историку Юрию Дмитриеву

Об этом сообщает «Северо-Запад МБХ Медиа». В Twitter общества «Мемориал»* говорится, что следующим шагом станет подача жалобы в ЕСПЧ.
Летом 2020 года городской суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 3,5 годам заключения по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. По статьям о развратных действиях, изготовлении порнографии и хранения оружия историка оправдали. Но в сентябре Верховный суд республики увеличил срок заключения до 13 лет и отправил на пересмотр оправдательный вердикт по другим статьям. Сейчас глава карельского «Мемориала»* находится под стражей до 27 февраля в рамках повторного рассмотрения этого дела.
Юрий Дмитриев был одним из первооткрывателей захоронений жертв репрессий в урочище Сандармох. В 2016 году его задержали об изготовлении детской порнографии из-за снимков приемной дочери — историк утверждал, что фиксировал физическое развитие ребенка. В 2018 суд оправдал Дмитриева, но через два месяца решение отменили.
Российское военно-историческое общество под началом Владимира Мединского в 2018 году провело раскопки в Сандармохе, пытаясь подтвердить гипотезу о том, что в этом месте на самом деле захоронены советские военнопленные из финских лагерей.
* «Мемориал» — организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.