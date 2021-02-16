ЕСПЧ признал нарушение прав осужденных за убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

ЕСПЧ признал судебный процесс над Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, осужденными за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, несправедливым. Присяжные заседатели были предвзятыми, решил суд. При этом судья от России Дмитрий Дедов голосовал против и выступил с особым мнением, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков. После вступления решения ЕСПЧ в силу пожизненный приговор Тихонову подлежит пересмотру в Верховном суде РФ.

В 2011 году один из лидеров «Боевой организации русских националистов» Тихонов получил пожизненный срок по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой, а его гражданская жена Хасис — 18 лет колонии. Тихонова признали виновным в убийстве, незаконном обороте оружия и подделке документов, Хасис — в убийстве и незаконном обороте оружия.

Уголовное дело расследовала следственная группа во главе с нынешним Генеральным прокурором Игорем Красновым, напоминает Чиков. В числе доказательств была трехмесячная прослушка квартиры, где отсиживались Тихонов и Хасис. Следствие разыграло комбинацию, когда брат Станислава в интервью «Новой газете» сообщил, что убийцы установлены. После этого Тихонов и Хасис под запись обсуждали эту новость и раскрыли себя.

«В ходе расследования было выявлено неонацистское подполье в Москве из нескольких десятков человек с десятками убийств, в основном мигрантов. После процесса было большое дело БОРН, в котором двое осужденных получили пожизненные сроки, в том числе за убийства судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова и нескольких антифашистов — Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского. Дело также рассматривала коллегия присяжных», — пишет юрист.

Позже пожизненный приговор получил лидер БОРН Илья Горячев.

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