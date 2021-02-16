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Штраф Светлане Прокопьевой оплачен, собранные средства перечислят правозащитникам

16.02.2021

Сумму, необходимую для выплаты штрафа псковской журналистке Светлане Прокопьевой, собрали за несколько часов. Остаток средств направят на цели правозащиты.

Об этом сама Прокопьева сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, на сбор нужной суммы ушло около трех часов. В общей сложности ей перевели около 2,5 млн рублей. Пятую часть этой суммы, 500 тыс. рублей, перечислил стендап-комик Данила Поперечный.

«Итого, к утру вторника на счете моей мамы в Тинькове было 2,4 млн рублей. Я тут подумала, что это больше, чем я накопила за всю предшествующую жизнь (если оценить квартиру, машину и дачу)», — рассказала Прокопьева.

Журналистка также ждет также перевода от «Радио Свобода»*, которое должно перечислить сумму со сбора, объявленного Профсоюзом журналистов США в июле 2020 года. Остаток суммы после уплаты штрафа Светлана Прокопьева пообещала направить правозащитным организациям, в том числе Центру защиты прав СМИ**.

Псковскую журналистку приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма. В декабре 2018 года Роскомнадзор вынес предупреждения в адрес издания «Псковская лента новостей» и радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» после выпуска ее авторского материала , в котором говорилось о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Спустя два месяца против Прокопьевой возбудили уголовное дело, а 6 июля 2020 года суд вынес приговор.

* «Радио Свобода» внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

** Центр защиты прав СМИ — организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. 

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