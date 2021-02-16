Алексей Навальный об абсурдности своего дела и огурцах

Это далеко не первое уголовное дело, сфабрикованное против меня. Совершенно откровенно и очевидно. Казалось бы, постоянная тяжелая работа многих людей по фабрикации этих дел приведет к тому, что вы лучше начнете справляться. И с точки зрения придумывания самого дела, и с точки зрения поддержки обвинения, суда самого. Но это дело... С самого начала над ним смеялся бы любой профессиональный юрист!

Клевета предполагает распространение сведений. Сведения о лице нельзя распространить, не упоминая этого лица. Поэтому было понятно о невозможности этого дела. Но мало того, поразительно… Они притащили какого-то эксперта. Какую-то девочку из института, подконтрольного СК. А мы подумали: «А мы против девочки выставим профессора, на которого она ссылается». Но даже ваша девочка, которую вы привели в суд, она стоя на трибуне, сказала, что там нет распространения сведений, там есть оценочные суждения. Она сказала это перед вами, перед камерами, перед журналистами. Почему этот процесс до сих пор идет? Возразить то вам нечего. Все, что нам может возразить прокурор на экспертизу: «Зато эксперта не предупредили об уголовной ответственности». Конечно, это же меняет дело. Конечно, тогда экспертиза просто не имеет ни малейшего смысла. Про слова вашего эксперта вы предпочитает умолчать.

Следующая важная вещь. Там же каждый второй документ подделан. Обвинитель говорит: «Навальный не предоставил доказательств того, что документы подделаны». Так я же сказал, давайте посмотримэти подписи. Я требую назначения почерковедческой экспертизы. Любой человек, который посмотрит на эти бымажки, поймет, что документы подписаны другими людьми (а не Артеменко – прим. NT).

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Я сегодня выходил и мне дали пачку ФСИН-писем. И там был анекдот. Человек засовывает руку в карман, нащупывает там презерватив. Достает, а там пакетик чая. «Оказывается, я еще более скучный человек», — думает человек. А прокурор Фролова не скучный человек. Она сует руку в карман и достает новые документы: заявление от Артеменко, нотариальное заявление… есть документы на любой вкус и все подписаны разными подписями. Но почерковедческую экспертизу, конечно, мы не хотим проводить… Потому что все будет ясно.

Я же здесь этого внука, недобитого торговца дедом, не зря спрашивал про его доходы, про его ИП. Я вам показывал и доказывал, что это семейство в обобщенном смысле торгует своим дедом постоянно. У человека доход три тысячм рулей в месяц, на сколько я могу судить по документам, у его жены доход 1900 рублей в месяц. Он покупает себе кабриолет, он покупает себе «Мереседес GL 450». И в это же время эта компания, которая очевидно уклоняется от уплаты налогов, они ее оформляют на деда. Почему? Для того, чтобы если дело будет пахнуть керосином, уголовной ответсвенности подлежал дедушка.

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Когда я говорю «торгуют своим дедом» — ну конечно, они торгуют. Есть такое выражение «торговать лицом». Вот они торгуют дедом. То есть, я думаю, ему денег-то никто не платил. Но он уже был в этом телешоу, в этом… И везде его показывают, подписывают «внук ветерана». Это уже отдельное звание. И смотреть на это просто отвратительно.

Но все-таки в прениях я должен дать оценку юридической стороне. Но все это дело выстроено так, чтобы максимально снизить юридическую сторону. Просто абсурдно. Каждый момент этого дела – юридическая бессмыслица.



Я уже почти месяц сижу. Такая вышла штука, у меня нет соли в камере. Не попросишь же у соседа. Ну, сижу без соли. Я ее заказываю в ларьке, ее не везут, заказываю еще раз, не везут, жену прошу, закажи соль, она заказала, а ее не везут. Заказываю огурцы — везут, полно уже навезли. Но вчера открывается камера и мне передают сразу 3 кг соли. И поскольку о юридических моментах здесь говорить бессмысленно, может быть, вы, ваша честь, знаете какой-нибудь рецепт, как засолить огурцы?

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