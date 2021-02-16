Суд отложил заседание по делу Навального на 20 февраля

Вопреки возражению адвокатов, суд отложил заседание по делу Алексея Навального о клевете на 20 февраля — в этот же день у политика апелляция на решение Симоновского суда по делу «Ив Роше». Апелляция в Мосгорсуде назначена в 10:00, а заседание по делу о клевете начнется в 14:00. Навальному предстоит выступить с последним словом. Возможно, в этот день суд огласит и приговор.

Сегодня в процессе прошла стадия прений. Обвинение запросило для Навального 950 тыс. руб. штрафа, 3,5 года колонии общего режима путем сложения наказаний, так как преступление совершено в период испытательного срока. Кроме того, прокурор попросила направить в СК материалы для нового дела в отношении политика об оскорблении судьи и прокурора, которые он допустил во время процесса. Пока суд назвал это ходатайство преждевременным, его рассмотрят при вынесении приговора.

Защита и сам Навальный настаивают на его невиновности.

Дело о клевете на ветерана Игната Артеменко рассматривается с 5 февраля. Пенсионер участвовал в видеоролике в поддержку поправок к Конституции в 2020 году. Навальный тогда выложил твит, в котором назвал участников видео «холуями» и «предателями».