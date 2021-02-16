В Белоруссии устроили облаву на журналистов и правозащитников

В Белоруссии 16 февраля по всей стране проводятся обыски у журналистов и правозащитников. Сотрудники милиции пришли к председателю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу и заместителям председателя этой НКО Олегу Агееву и Борису Горецкому. Как сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности», передает TUT.BY.

Белорусская ассоциация журналистов — это неправительственная общественная организация, которая объединяет граждан, занимающихся профессиональной журналистской деятельностью либо содействующих ее развитию.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», сотрудники ОМОНа пришли в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой. У нее поводят обыск в рамках уголовного дела об убийстве сотрудника органов внутренних дел. Обыск идет и у еще одного гомельского журналиста — Анатолия Готовчица, а также у активиста и волонтера Валерия Слепухина.

Обыски проводятся и у членов могилевского отделения «Весны» Алексея Колчина и Бориса Бухеля, а также могилевского журналиста Алеся Буракова-младшего.

Кроме того, обыски проводятся у руководителей мозырского и светлогорского филиалов ПЦ «Весна» Владимира Телепуна и Алены Маслюковой. Обыск прошел и у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, и у витебской правозащитницы Ирины Третьяковой. Начался обыск у пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова Евгении Паращенко.

Обыск идет у минской правозащитницы «Весны» Натальи Сацункевич.

Недоступен брестский правозащитник Владимир Величкин, на звонки не отвечает и его супруга. Кроме того пришли с обыском к родителям брестских волонтеров Екатерины Бажко и Анны Богданович.

Также сообщается об обысках у членов независимого профсоюза РЭП — Игоря Комлика, Андрея Комлика-Яматина, а также об обыске в офисе организации. Не отвечают на телефонные звонки лидер РЭП Геннадий Федынич и и председатель профсоюза Василий Завадский.

У юриста Кристины Рихтер, которая читала лекции по распределению и трудовым правам молодым специалистам, также прошел обыск. Обыск прошел у родителей правозащитника и сооснователя инициатив BY_help и BYSOL Андрея Стрижака в Речице.

Сообщается, что обыски проводятся с участием сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК).

В СК пояснили, что проводят расследование уголовного дела по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные», — говорится в сообщении.

Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.