В Новосибирске мать троих детей отправили в СИЗО по обвинению в участии в протестах

Центральный суд Новосибирска ужесточил меру пресечения участнице протестов Яне Дробноход, против которой возбудили дело по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях правил участия в публичных акциях. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Заседание по делу об ужесточении назначили после того, как 15 февраля прошла апелляция на домашний арест Дробноход, назначенный ранее. В знак протеста активистка вечером 15 февраля вышла на площадь Ленина с одиночным пикетом против политических репрессий и в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Дробноход задержали. На суде 16 февраля домашний арест до 30 марта заменили на содержание в СИЗО. У Яны Дробноход трое детей.

По неподтвержденной информации, из-за высказываний на митингах на Дробноход завели дело о призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Ее защищает адвокат Елена Ширнина, сотрудничающая с ОВД-Инфо.

Яне Дробноход несколько раз присуждали штрафы в связи с различными публичными акциями, Так, в ноябре 2020 года ей присудили два штрафа по 150 тыс. руб. из-за пикетов в поддержку хабаровчан. До этого ей назначили уже как минимум четыре штрафа из-за акций в поддержку Сергея Фургала и жителей Хабаровска.