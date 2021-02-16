Исследование: число жертв домашнего насилия в России в 20 раз превышает данные МВД

Жертв домашнего насилия в России по итогам 2018 года было в 20 раз больше, чем числится в статистике МВД. К такому выводу пришли участники проекта Консорциума женских неправительственных объединений на хакатоне «Прожектор-2021».

В ходе онлайн-хакатона участники проанализировали приговоры российских судов за 2018 год по нескольким видам преступлений. В список вошли: убийство, убийство в состоянии аффекта и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Заранее было также изучено более 500 приговоров по делам об убийствах женщин. На основе этих данных с помощью специальной программы аналитики определяли, относится ли преступление к категории домашнего насилия. В целом было проанализировано более 2 тыс. приговоров.

Так, выяснилось, что 61% женщин, погибших в 2018 году, дела о которых рассматривали суды, были убиты своими родственниками или партнерами. В то же время, статистика МВД за этот период насчитала 253 женщин, погибших в ходе бытовых конфликтов.

В ходе исследования участники пришли к выводу, что на жертв домашнего насилия приходится примерно каждое пятое убийство в стране — 18,8%. Это, в свою очередь, в 15 раз больше, чем значится в статистике МВД (1,2%). Авторы проекта уточняют, что полученные данные примерно совпадают со средним уровнем домашнего насилия в мире по данным ООН (58%).



