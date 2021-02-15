В «Единой России» обвинили коллегу в предвыборном пиаре из-за законопроекта о либерализации КоАП

Фракция «Единая Россия» в Госдуме не согласовывала законопроект депутата Андрея Барышева об отмене административного наказания за организацию «прогулок граждан». Об этом «Интерфаксу» сообщил первый зампредседателя фракции Андрей Исаев. Первый зампред комитета Думы по развитию гражданского общества и автор ряда законопроектов о регулировании публичных мероприятий Дмитрий Вяткин считает, что инициативу успех не ждет.

«Таких инициатив, главная задача которых — создание некого информационного повода, шума, — сейчас будет все больше и больше, так как в этом году у нас проходят выборы депутатов Госдумы, и это нормальное явление. Поэтому к подобного рода инициативам надо относиться соответствующе — перспектив на принятие у них никаких», — сказал Вяткин.

Ранее депутат от «Единой России» Барышев внес в Думу законодательную инициатив, которая предусматривает исключение из Кодекса об административных правонарушениях статьи 20.2.2, регулирующей наказание для организаторов и участников массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, а также частей 5 и 6 статьи 20.2 о наказании для участников митингов, шествий и пикетирований, нарушивших порядок проведения массовой акции. В пояснительной записке он отмечает, что «правоприменительная практика по данному вопросу показывает абсурдность данной нормы», и произвольное трактование закона со стороны правоохранительных органов «существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти». Исключение существующих противоречий «позволит разрядить напряженность в обществе по отношению к органам власти».