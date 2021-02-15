Соратники Навального высоко оценили акцию 14 февраля

Соратники заключенного в СИЗО Алексея Навального положительно оценили прошедшую 14 февраля акцию «Любовь сильнее страха», когда люди по всей стране, а также за ее пределами выходили на улицу и светили фонариками в знак солидарности с политиком.

«Акция прошла максимально мирно. Без насилия, арестов и задержаний <…> Источник насилия на протестных акциях в России — это всегда полиция. И если ОМОНа нет, все проходит максимально спокойно. Акция 14 февраля важна уже потому, что в очередной раз доказала этот факт», — пишут идеологи флешмоба.

Что касается цифр, то они подсчитали следующие:

— больше 10 тыс. фото и видео акции прислали telegram-боту со всей России;

— больше 11 тыс. постов об акции в Instagram без учета сторис;

— больше 37 тыс. постов в Twitter с хештегом #ЛюбовьСильнееСтраха.

«Вчера мы услышали немало историй, когда всего один человек выходил во двор с фонариком, особо не надеясь встретить единомышленников. А потом к нему спускался второй, третий, другие светили из окон. В этом и есть смысл. Один зажигает огонь, а другие помогают разжечь пламя», — констатируют организаторы акции.

О том как проходил флешмоб, смотрите и читайте здесь и здесь.