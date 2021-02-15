Организаторы марша Немцова просят Собянина не препятствовать возложению цветов

Организаторы марша памяти Бориса Немцова просят мэра Москвы Сергея Собянина не препятствовать возложению цветов на месте убийства политика. Об этом говорится в письме, которое завтра будет направлено в мэрию, сообщил глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин. Он напоминает, что традиционно власти согласовывали марш, но в этом году действует прямой запрет на публичные акции, утвержденный «антиковидным» указом Собянина.

«Понятно, что ради марша Немцова отменять или корректировать этот указ чиновники не станут, а значит согласования не будет. В то же время у граждан, несомненно, есть право отдать дань памяти Немцова в годовщину его гибели и возложить цветы на Большом Москворецком мосту, где он был застрелен», — пишет политик в Facebook.

Поэтому организаторы подготовили письмо на имя Сергея Собянина, в котором предлагают не препятствовать мемориальным мероприятиям. Авторы обращения отмечают, что «граждане будут стремиться соблюдать социальную дистанцию, а также планируют использовать медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты» во время возложения цветов.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления осуждены на сроки от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик убийства не найден.