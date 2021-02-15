Журналисты связали сына замгенпрокурора России с вывозом нефрита в Китай

В рамках дела об отмывании денег власти Австралии расследуют происхождение средств у работников предприятия «Байкалкварцсамоцветы», так как скорее всего, эти деньги — незадекларированная прибыль компании, полученная за счет продажи полудрагоценного камня нефрита в Китай. Об этом говорится в совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл — Р»* и издания «Важные истории».

Австралийские правоохранители попросили российских коллег из Генпрокуратуры о содействии в расследовании, но так и не дождались никакой ответной реакции.

Возможно, это связано с тем, что примерно в это же время совладельцем «Байкалкварцсамоцветов» стал Дмитрий Захаров, сын заместителя Генпрокурора Алексея Захарова. Замгенпрокурора, если верить декларации, живет крайне скромно, но его мать и сын владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, говорится в расследовании.

В 2015 году сын замгенпрокурора стал владельцем 16% фирмы «Део», которой принадлежат «Байкалкварцсамоцветы», одно из старейших предприятий по добыче полудрагоценных камней, в частности нефрита, в Иркутской области. Большую часть предприятия (84%) контролирует Андрей Гудков — один из девяти россиян, отмеченных в австралийском расследовании. Партнеры Гудкова, чьи деньги заморозили в Австралии, были совладельцами «Байкалкварцсамоцветов» до 2015 года. Как отмечается в расследовании, на момент приобретения доли в компании Захарову-младшему был 21 год и он учился на четвертом курсе Московского государственного юридического университета.

«Как сын замгенпрокурора в юном возрасте стал совладельцем нефритового бизнеса? И не было ли это связано с расследованием, в рамках которого австралийские полицейские безуспешно ждали помощи российских коллег? «Важные истории» дозвонились до Дмитрия Захарова, чтобы спросить его об этом. Услышав вопрос, он прервал разговор и перестал отвечать на звонки. Не ответил он и на голосовое сообщение. Захаров-старший также не ответил на запрос «Важных историй», — пишет издание.

* «Трансперенси Интернешнл — Р» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.