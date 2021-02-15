Протестующим в Мьянме по новому закону грозит до 20 лет тюрьмы

Военные Мьянмы предупредили протестующих против переворота, что им грозит до 20 лет тюрьмы, если они будут препятствовать действиям вооруженных сил. По словам военных, длительные приговоры и штрафы также ждут тех, кто разжигает «ненависть или презрение» к лидерам переворота, передает BBC. О внесении изменений в законодательство было объявлено, когда на улицах нескольких городов появилась бронетехника.

Сотни тысяч человек приняли участие в акциях протеста за последние дни. Демонстранты требуют освобождения из-под стражи избранных ими лидеров, в том числе Аунг Сан Су Чжи, и восстановления демократии в Мьянме. В понедельник адвокат Су Чжи сказал, что ее задержат еще на два дня, а в среду ее ждет суд. Су Чжи была задержана вместе с другими членами правительства 1 февраля, но срок ее ареста должен был закончиться 15 февраля. Обвинения против нее включают хранение незаконных средств связи — раций, используемых ее сотрудниками службы безопасности.

Партия Су Чжи была избрана с громкой победой в ноябре прошлого года, но военные заявили о фальсификации результатов голосования, не представив доказательств.

В воскресенье по всей стране сотни тысяч протестующих митинговали против вооруженных сил девятый день подряд. В городе Мьичина была слышна стрельба во время столкновения сил безопасности с демонстрантами, выступающими против переворота. Пятеро журналистов были задержаны.

В субботу военные заявили, что выданы ордера на арест семи видных активистов оппозиции, и предупредили общественность об ответственности за укрывательство активистов оппозиции, спасающихся от ареста. В субботу военные также приостановили действие законов, требующих постановления суда для задержании людей более чем на 24 часа и проведение обысков.