На выборах в Косово левые одержали убедительную победу

В Косово сторонники националистического движения «Самоопределение» празднуют победу на досрочных парламентских выборах. Получив более 48% голосов, «Самоопределение» почти вдвое улучшило свой результат на выборах 2019 года, оставив соперников далеко позади, передает Euronews. Глава движения Альбин Курти во многом построил избирательную кампанию на теме борьбы с коррупцией, обвиняя власти в неэффективности и бесхозяйственности:

Несмотря на победу, движение Курти не получает большинства в парламенте, и ему потребуется партнер для формирования коалиционного правительства. Второе место, по предварительным данным, получает «Демократическая партия Косово», правившая в Косово на протяжении длительного срока, ее поддержали около 17% избирателей. На третьем месте — «Демократический союз Косова».

DW напоминает, что Курти уже возглавлял правительство Косово полтора месяца в начале 2020 года. Из-за прежней судимости (в сентябре 2018 года он был приговорен к условному сроку за распыление слезоточивого газа в косовском парламенте) избирательная комиссия исключила его из списка кандидатов в депутаты. Но он намерен вновь стать премьер-министром. Курти собрал вокруг себя преимущественно молодых и энергичных политиков, не являвшихся до сих пор частью бюрократического аппарата.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. Россия и Китай не признают независимости Косово. Нынешние внеочередные выборы в косовский парламент — третьи за последние четыре года.