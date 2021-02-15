Сепаратисты Каталонии укрепили большинство в парламенте

Каталонские партии, выступающие за независимость от Испании, укрепили свое парламентское большинство по итогам региональных выборов. Впервые сепаратистские силы набрали более половины голосов. В общей сложности они теперь занимают 74 из 135 мест в каталонском парламенте — на четыре больше, чем ранее, передает Euronews.

«Я хотел бы направить сигнал европейским властям — результаты ясны. Каталонский народ высказал свое мнение, пришло время для переговоров о референдуме о самоопределении. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне», — заявил Пере Арагонес, лидер партии «Левые республиканцы Каталонии».

Как отмечает Би-би-си, Арагонес станет кандидатом на пост председателя Женералитета (правительства) Каталонии. Также за этот пост будет бороться глава каталонских социалистов Сальвадор Илья, выступающий за единство королевства. Его партия на выборах получила только 33 места в парламенте.