Санитара ковидного госпиталя отстранили от работы после фото акции с фонариками

Санитар временного госпиталя для больных коронавирусом в Крылатском Саид Анвар Сулаймонов сообщил, что его отстранили от работы после того, как он выложил в соцсети фотографию из «красной зоны» в рамках акции «Любовь сильнее страха». Об этом пишет «Дождь».

14 феврлая Сулаймонов опубликовал в Twitter фотографию из госпиталя. На ней он в защитном костюме стоит с включенным фонариком на телефоне. «#любовьсильнеестраха в госпитале», — гласит подпись. Фото разошлось по СМИ, в частности его опубликовала «Медуза». После этого, как рассказывает санитар, ему позвонил старший менеджер и вызвал к старшей медсестре.

Так как ее не было на смене, он прождал до утра, а затем старший менеджер попросил его сдать форму и ключи и покинуть госпиталь. Причиной отстранения менеджер назвал запрет на фотографии в больнице, «тем более в поддержку Навального». До этого у руководства больницы не возникало претензий к людям, которые там фотографировались, заметил Сулаймонов.

Санитар был трудоустроен в госпитале неофициально, работал на клининговую компанию, обслуживающую больницу, отмечает «Дождь».