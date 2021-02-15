Против главы казанского штаба Навального возбудили уголовное дело об уклонении от военной службы

В отношении Олега Емельянова, координатора штаба Навального в Казани, СК возбудил уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу. Следователи сейчас проводят у него обыск, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. Ранее Емельянов получил 10 суток административного ареста после протестов 23 января. Его посчитали организатором акции.

Принудительно в армию сторонников Алексея Навального уже отправляли. Это случилось с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* Русланом Шаведдиновым и Артемом Ионовым.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.