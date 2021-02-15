Жалоба на бездействие СК из за отравления Навального отправлена на новое рассмотрение

Новосибирский областной суд отправил на новое рассмотрение жалобу юристов Алексея Навального на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением политика. Об этом пишет «Медиазона».

В середине декабря Ленинский районный суд Новосибирска признал законным то, что Западно-Сибирское управление на транспорте СК перенаправило заявление представителей Навального в МВД. Они просили возбудить дело об отравлении политика по статьям о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля, которые подследственны СК, а не МВД. Транспортная полиция же проводила проверку по факту его госпитализации по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Это «не освобождает [СК] от обязанности по проведению проверки», указал в жалобе глава юридического отдела ФБК* Вячеслав Гимади. СК должен был возбудить дело или отказать в этом, а не передавать заявление по подследственности.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.