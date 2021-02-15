Экс-главу Марий Эл признали виновным в получении взятки

Суд в Нижнем Новгороде признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным во взяточничестве. Как сообщает «Интерфакс», он через посредника получил взятку деньгами, огласил судья. В понедельник суд только начал зачитывать приговор экс-чиновнику, но материалы дела составляют более 200 томов, поэтому, возможно, оглашение может занять несколько дней.

Маркелову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Сам он не признал вину.

По данным следствия, Маркелов, используя вексельную схему, получил через посредника от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша взятку более чем в 235 млн руб. за незаконное содействие в первоочередном оказании господдержки, а также за общее покровительство по службе со стороны бывшего главы Марий Эл.