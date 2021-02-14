Аркадий Дубнов: Про Славу Суркова и его шабэс-гоя

Истерия, связанная с предстоящими похоронами Европы, провозвестниками которых выступил режиссер Константин Богомолов, приобретает поистине сакральные очертания

Среди действующих лиц истерии появился бог Саваоф в лице небезызвестного экс-творца кремлевского мироздания В. Суркова. Считать очередной завет творца в его Синайские покои был послан приодетый Моисеем некто Чеснаков (его еще называют близким Кремлю политологом).

Так в субботу появился «Ответ Суркова».

Там много всякого смешного, как и полагалось бы видеть у автора журнала «Пионер», - и про «первозванных путинских ветеранов», и про «Костю-неофита», и даже про «европейские тератологические заболевания»(я так и знал!).

Другими словами, все там про вполне приземленное, и чего бы самому этому Саваофу лично не высказаться?...

Ответ пришёл сам собой, - творец не может в субботу работать и некто Чеснаков сыграл роль шабэс-гоя.

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