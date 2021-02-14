В соцсетях начался флешмоб в поддержку ветерана Артеменко из дела Навального о клевете

Ветерана Игната Артеменко, признанного потерпевшим по делу о клевете в отношении Алексея Навального, начали массово поддерживать в социальных сетях. В Instagram со вчерашнего дня стали появляться однотипные посты с фотографией Артеменко и хэштегами #ЗащитимВетеранов и #ямыИгнатАртеменко, обратил внимание Znak.com.

Чаще всего фото публикуются в аккаунтах различных организаций, патриотических движений, а также на страницах акции «Бессмертный полк». Также флешмоб поддержала бывшая актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Частью флешмоба стала акция, которую 11 февраля провели подростки в Ленинградской области. Активисты Российского движения школьников запустили в ночное небо 300 квадрокоптеров, которые сложились в хештег «ЗащитимВетеранов».

СК возбудил уголовное дело в отношении политика в июне прошлого года. Следствие признало потерпевшим ветерана Игната Артеменко, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию. Навальный, комментируя в Twitter видео, назвал его героев «продажными холуями», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями». На данный момент суд рассматривает дело политика. Сам он называет его сфабрикованным сотрудниками RT.