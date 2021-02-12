Смольный анонсировал свой флешмоб вечером 14 февраля вечером

Пока сторонникам Алексея Навального выносят предостережения о незаконности массовых мероприятий в преддверии акции солидарности, власти Петербурга анонсировали свою массовую активность в тоже время. Как сообщает «Интерфакс», в Петропавловской крепости в воскресенье пройдет флешмоб добровольцев в честь Дня святого Валентина. Акция запланирована на 20:00 14 февраля, волонтеры соберутся у Нарышкина бастиона.

«50 молодых людей сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим, признавшись таким образом в любви не только окружающим, но и родному городу», — рассказали в комитете по молодежной политике города.

Ранее в томский штаб Алексея Навального прокуроры пришли с предостережением о недопустимости проведения 14 февраля акции с фонариками. Об ответственности вплоть до уголовной за участие в «несанкционированных акциях» предупреждали в МВД, СК и Генпрокуратуре. Роскомнадзор разослал СМИ требования удалить материалы об акции сторонников Навального. О таких письмах сообщили в томском агентстве ТВ-2, «Открытых медиа», «Медузе» и NEWSru.com.