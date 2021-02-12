Андрей Пивоваров о нарушениях прав арестованных в спецприемнике Бирюлево

Вчера в суде Андрей Пивоваров передал письмо о нарушениях прав арестованных в спецприемнике Бирюлево:

Уверен, скоро начальники спецприемников начнут не принимать к себе политических и спихивать их друг другу. Когда я сидел в августе 2020, мне удалось спасти задержанного от беспредела силовиков. И вот я снова здесь. 29 суток — это много, так что я решил изучить законы и выявил кучу нарушений в работе спецприемника в Бирюлево.

Ключевое. По закону всем задержанным обязаны выдавать средства гигиены: щетку, пасту, мыло, туалетную бумагу, бритву. Ничего этого нет, а средства из бюджета, уверен, на это выделяются. Вместо белья дают одноразовые тряпочки, как в больницах на операции.

Видеонаблюдение расположено ровно над туалетами. Догадываюсь об извращениях господ полицейских, но по закону так нельзя. Коллега Яшин из соседней камеры обнаружил, что еда, которую нам поставляют, не имеет маркировки и сроков годности. Несколько дней назад все же стали клеить этикетки, но сейчас еда опять пришла без них.

Также есть целый ряд нарушений с правом на получение защиты и звонков. Так, например, моему соседу по камере (у него серьезные травмы) не дали позвонить по телефону в день выхода. Соответственно, было непонятно, встретят ли его. Тем самым силовики поставили под угрозу его здоровье.

Все это я дважды изложил в жалобах на имя майора Л.В. Маркеловой — руководителя нашего спецприемника. В ответ я получил отписку. Затем я направил обращение в ОНК и на имя прокурора Москвы Дениса Попова с требованием провести проверку. У меня попросили денег на оплату отправлений почтой. Цинично. Оплату я одобрил, добавив, что считаю, что мои жалобы намеренно саботируются.

Чтобы я не мог никому пожаловаться, мне уже 4 дня не дают звонить по телефону. Когда наша камера получает телефоны, силовики включают заглушку и вся связь вырубается. В личных беседах сотрудники признают наличие заглушки, но ссылаются на приказ начальства.

Все это раздражает. Но мне здесь отдыхать еще до марта. А раз так, я хотя бы заставлю местных жуликов нормально работать. У меня есть друзья, которые поддерживают, но здесь много тех, кто остается один на один с системой. Наживаться за их счет, на щетках и зубной пасте, — неправильно.

Временно изолированный от всех средств связи Андрей Пивоваров

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