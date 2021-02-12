Главным событием месяца для почти половины россиян стали протесты

Самыми запоминающимися событиями первого месяца 2021 года для россиян стали протесты 23 и 31 января. Их упомянули 45% опрошенных «Левада-центром»*. Далее с большим отрывом следуют новости, связанные с коронавирусом — 12% и возвращением Алексея Навального 11%. Еще 7% отметили события в США — инаугурацию Джо Байдена, штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

О том, что фильм-расследование «Дворец для Путина» можно назвать главным событием января и начала февраля, сказали 4% респондентов.

* «Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.