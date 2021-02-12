ЦБ предлагает «сворачивать» программу льготной ипотеки

О необходимости постепенно сворачивать программу льготной ипотеки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить как антикризисную программу для тех регионов, где недостаточно предложение на рынке жилья, либо где спрос населения не восстановился в силу действия ограничительных мер», — цитирует ее «Интерфакс».

При этом, по словам главы ЦБ, должны остаться программы поддержки отдельных групп населения, например, молодых семей. Они должны действовать на постоянной основе.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября ее продлили до 1 июля 2021 года. Позже вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность продления программы льготной ипотеки для отдельных регионов.