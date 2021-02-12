В Петербурге наградили сотрудников спецполка полиции и росгвардейцев

На Дворцовой площади почетными грамотами и благодарственными письмами наградили бойцов и офицеров Специального полка полиции за личный вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности на территории Петербурга. Выступая перед строем сотрудников Спецполка и отряда ОМОН Росгвардии, глава петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что благодаря их действиям обеспечивается решение важнейших задач по поддержанию стабильности в обществе, передает пресс-служба Заксобрания города.

«На сотрудника полиции в нынешних условиях [ложится] громадная психологическая, физическая нагрузка. Эти люди выполняют боевые задачи по предназначению, обеспечивают правопорядок. Это так важно, потому что сохраним порядок, сохраним любимый город, сохраним великую Россию», — сказал он.

Ранее Макаров наградил сотрудников охраны Мариинского дворца, которые дежурили в здании парламента во время акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

Во время протестов в Петербурге, как и в других городах, силовики задержали множество людей. Именно из северной столицы сообщалось о применении электрошокеров. Широкий резонанс получил история Маргариты Юдиной, которую боец пнул ногой в живот, когда она поинтересовалась причиной задержания молодого человека.