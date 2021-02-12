Константин Сонин: Три экономических шага Байдена

Прояснились "большие" экономические планы администрации Байдена. Они более "левые", чем казалось всего месяц назад - да, большинство в сенате, которое демократы получили 5-го января после дополнительных туров в Джорджии, это немало. Интересно, что политически эти левые планы опираются, в значительной степени, на трампистское крыло республиканской партии.

1) В ближайшие месяц-два Конгресс проголосует за "антикризисный пакет Байдена" размером в 2 триллиона долларов. (Голосование уже, в сущности, состоялось - остается только утвердить конкретные расходы в этих рамках.) Байден не собирается повторять ошибку президента Обамы в 2009 году - тогда первый пакет после выборов был не максимально возможным, а второй пакет так и не удалось принять. Кроме того, пакет Байдена значительно проще и "прямее", чем у Обамы. Тогда в антикризисную помощь были записаны самые разные левые приоритеты - например, гранты на развитие "зеленой энергетики". Теперь большая часть 2 триллионов - прямые выплаты гражданам, поддержка безработных, дополнительное финансирование борьбы с коронавирусом, помощь детям и субсидирование потерь штатов.

Хотя за этот пакет не собираются голосовать никакие республиканцы, он очень популярен - в том числе и среди республиканских избирателей. Президент Трамп поменял (или был символом перемен) в Республиканской партии - его ядерные избиратели вовсе не так озабочены бюджетным дефицитом, как традиционно были республиканцы. Классический цикл республиканцев - во время "своего" президента снижать налоги, не снижая расходов, во время "чужого" - затягивать ему пояс - прервался. Впервые за десятилетия сложилось устойчивое большинство в поддержку мнения, что о бюджетном дефиците беспокоится не надо. Даже относительно консервативные экономисты из команды Байдена - например, министр финансов Джанет Йеллен - считают, что инфляция (и, значит, долг) не проблема. Или, точнее, Йеллен считает - когда инфляция появится, тогда и будем с ней бороться.

2) Следующий после "антикризисного" пакета будет "инфраструктурный" - расходы порядка 400-500 миллиардов на дороги, коммуникации и т.п. Инвестиции в инфраструктуру обещал в 2016 году Трамп и это было осуществимо даже при демократическом Конгрессе - потому что демократы всегда готовы договариваться о дополнительных расходах. Но администрация была настолько некомпетентна, что даже потенциально популярный проект осуществить не смогла. Зато у Байдена есть возможность довести дело до конца - как раз благодаря тому, что "трамповский" избиратель тоже это, в принципе, поддерживает.

3) Более отдаленная - год-два, до выборов 2022 - перспектива, это еще 400-500 миллиардов на "новую промышленность". И вот тут-то смыкаются, политически, два интереса - интерес левых популистов, мечтающих о "зеленой энергетики" и интерес тех избирателей Трампа, которые обеспечили ему победу в 2016 году. Занятым во всякой "грязной промышленности", давно идущей на спад из-за глобализации и технологического прогресса. Что нужно, в идеале, рабочим угольных шахт? Чтобы не нужно было переезжать и делать какую-то аналогичную работу. (Нет, не переучиваться на программиста...) То же самое для рабочих автомобильной промышленности. Тот же Детройт, но новые фабрики, производящие электромобили. И вот правительство собирается израсходовать огромную кучу денег на поддержку новых отраслей "на месте старых".

Но вот на эту "новую коалицию" - в сущности, сложившуюся у Трампа, будет опираться самая настоящая новая промышленная политика. Та самая промышленная политика, о которой так давно твердили поклонники промышленной политики. Вот программный документ - https://uaw.org/.../190416-EV-White-Paper-REVISED-January... - план переформатирования автомобильной отрасли в отрасль с совершенно новыми стандартами по защите окружающей среды. Такого социалистического плана не было в Америке лет 70. Но сочетание дешевых денег и новой, пост-трамповской политической реальности, в которой за "промышленной политикой" стоят и ультра-левые и сильно-правые, сделало это возможным.

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