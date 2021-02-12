Лукашенко анонсировал новые законы против демонстрантов

Парламент Белоруссии в ближайшее время примет новые законы, посвященные пресечению массовых беспорядков, заявил Александр Лукашенко.

«Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений — нравится это кому-то или нет, но процесс запущен. Мною поручено разным органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. В ближайшее время парламент примет соответствующие законы», — сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в пятницу, передает «Интерфакс».

По словам Лукашенко, «важно еще, чтобы мы выглядели цивилизованным государством»: «Чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия. Не просто с бухты-барахты по голове, а люди должны видеть эти документы в виде законов».

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии с августа прошлого года. Люди не признают результаты президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Ряд лидеров оппозиции были арестованы.

Сегодня Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявлены новые обвинения, по которым им грозит до 12 лет лишения свободы. Их обвинили в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования и руководстве им. В сентябре им предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.