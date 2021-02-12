Владимир Кара-Мурза: Сильно мы их разозлили

Так, как их сейчас показал Bellingcat – с фотографиями, фамилиями, местами работы, датами поездок.

Не думаю, что могу описать словами гамму эмоций, которые испытал вчера. Особенно когда мы с соавторами расследования Христо Грозевым и Романом Доброхотовым звонили одному из предполагаемых организаторов покушений – старшему офицеру Службы ФСБ по защите конституционного строя Роману Мезенцеву.

К слову, это ведь чистый Оруэлл. Служба по защите конституционного строя занимается организацией политических убийств, а Институт криминалистики ФСБ (так называемый НИИ-2), призванный выявлять химическое оружие, сам использует его для устранения оппонентов нынешней власти.

Спасибо журналистам Bellingcat и The Insider за огромную работу. Фактически они сделали то, что должен был делать Следственный комитет РФ (который до сих пор даже не ответил, возбуждено ли уголовное дело по фактам двух покушений на убийство российского гражданина на российской территории) и американское ФБР (которое засекретило результаты проведенных анализов крови).

Важно подчеркнуть, что доказательства отравлений, представленные в расследовании Bellingcat, не косвенные, а прямые. Если бы за мной по регионам катались только подчиненные господина Мезенцева, власть еще могла бы объяснить это «просто слежкой». Но химики топтунами не работают. Присутствие во всех поездках сотрудников НИИ-2 – в том числе прославленного Алексеем Навальным на весь мир специалиста по нижнему белью Константина Кудрявцева – однозначно указывает на отравление.

Сильно мы их разозлили «законом Магнитского». Значит, все правильно. Продолжаем работать.

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