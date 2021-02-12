Член ОНК Перми Оксана Асауленко: Спецприемник в провинции

«По приезду в СПАА - это место показалось мне страшным и ужасным... Но... благодаря добрым, отзывчивым и понимающим сотрудникам мое времяпрепровождение здесь пролетело быстро и незаметно», - написала в Книге отзывов одна из административно арестованных пермячек...

Побывали мы в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по г.Перми. Он рассчитан на 103 человек, сейчас - 102 (8 женщин). Из участников публичных мероприятий последнего месяца пока никого больше нет (было четверо). У остальных - разные правонарушения - неуплата штрафа, отказ проходить тестирование, ДТП и др.

Осмотрели несколько камер, медпункт, помещение для приготовления, мытья пищи, душ и т.д.

Главное - в камерах черная плесень, следы от протечек, грязные разводы, обвалившаяся штукатурка и т.д. Видимо, одна сторона здания просто гниет. Косметическим ремонтом тут вряд ли обойтись. В самих помещениях тепло, и даже душно, но и из некоторых окон дует. Про туалеты, если их можно так назвать, вы уже наслышаны. Так называемые чаши Генуя, которые у нас и в СИЗО и, например, в ИК-29 (г. Пермь), здесь хотя и закрываются дверями по пояс, но находятся в очевидно антисанитарном состоянии. Но это я уже видела, так скажем, а вот матрасы в этом спецприемнике - это какой-то кошмар. Некоторые представляют из себя просто тряпочки, а внутри них - большие и маленькие комки! На мой вопрос, - а что это вообще такое, сотрудники поясняют, что мол, срок службы у них до трех лет, но они и года не выдерживают. Какой там год или три?! Такое чувство, что им лет десять. Некоторые кладут по два, но на всех не хватает. И это при том, что там нары с железными прутьями, некоторые из которых заварены так, что сильно выпирают наружу, и как на этом спать, да еще с такими матрасами? Подушки такие же, одеяла страшные, как видите на фото.

Арестованные говорят, что кормят нормально, жалоб нет. Еду привозят в канистрах, горячую. Мы посмотрели контракты, штрафы серьезные за нарушения (не знаю, насколько они применяются). Но в помещениях кухни и моечной, как мы выяснили, нет отопления. В коридоре на первом этаже очень холодно. В душе отвалилась плитка, нужен ремонт. Помыться можно один раз в неделю, и это, конечно, очень странная норма (в СИЗО - два).

Медпункт не имеет лицензии, один фельдшер. Но жалоб на неоказание медицинской помощи тоже нет. Вот удивительно, потому что в СИЗО и ИК - это главное, с чем обращаются заключенные, которые таблетки не могут допроситься, хотя и штат там гораздо укомплектованней. Вообще о сотрудниках все (!), с кем мы поговорили, отзываются очень хорошо. Мне так непривычно это слышать после посещения учреждений ГУФСИН, что прямо захотелось сотрудников этого ведомства на стажировку сюда отправить. Оказывается, можно с людьми по-человечески обращаться, а то они как будто не знают об этом. Да, 15 суток - это не 15 лет, но в СИЗО некоторые тоже недолго находятся, а забыть потом, как там издеваются над подследственными, долго не могут.

Но самое главное, что мы узнали от людей, - это то, как обращаются с доставленными и задержанными в отделах полиции. Кроме отдела в Краснокамске, везде в Перми - не кормят, а люди содержатся иногда по двое суток (!), спать приходится на каких-то лавках, иногда по очереди, в холоде. Туда надо ехать и выяснять, почему в нарушение постановления Прав-ва еще от 2005 г, о том, что содержание в отделах полиции приравнено к содержанию в ИВС и все требования: питание, постельные принадлежности и т.д., должны соблюдаться, УМВД по г.Перми такое вытворяет?

Что касается ремонта спецприемника, то он, судя по документам, запланирован на 2021 год. В то же время, как рассказал замначальника Алексей Локтионов, готовится переезд на Ласьвинскую, где сейчас Центр для иностранных граждан. Там будет 100 человек, а здесь после ремонта - еще один спецприемник на 50 мест.

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