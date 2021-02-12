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Около Бабушинского суда задержали залезшего на дерево мужчину

12.02.2021

Мужчина залез на дерево с мегафоном около здания Бабушинского суда Москвы, где идет заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете. Он призвал всех, кто «считает нынешнюю власть преступной» выйти и заявить об этом, передает «Дождь»

Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Сегодня в суде идет второе заседание по делу о клевете против Алексея Навального. Потерпевшим по нему признан ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который снялся в агитационном ролике об изменении Конституции. Политик считает, что дело сфабриковано сотрудниками RT.

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