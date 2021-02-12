Около Бабушинского суда задержали залезшего на дерево мужчину

Мужчина залез на дерево с мегафоном около здания Бабушинского суда Москвы, где идет заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете. Он призвал всех, кто «считает нынешнюю власть преступной» выйти и заявить об этом, передает «Дождь».

Мужчина с мегафоном забрался на дерево напротив Бабушкинского суда. Он призывает всех, кто «считает нынешнюю власть преступной» выйти и заявить об этом



Видео: Михаил Шевелев / Дождь pic.twitter.com/QjcLBVdgJL — Дождь (@tvrain) February 12, 2021

Вскоре его задержали сотрудники полиции.

Сегодня в суде идет второе заседание по делу о клевете против Алексея Навального. Потерпевшим по нему признан ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который снялся в агитационном ролике об изменении Конституции. Политик считает, что дело сфабриковано сотрудниками RT.