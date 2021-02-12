Прокуроры выносят предостережения о недопустимости акции с фонариками

В томский штаб Алексея Навального прокуроры пришли с предостережением о недопустимости проведения акции с фонариками.

«Маразм крепчал. Сейчас к нам пришли из прокуратуры и вручили предостережение о недопустимости проведения акции 14 февраля. Они действительно хотят запретить нам светить фонариками в наших дворах без их разрешения», — пишут активисты в Telegram.

Ранее об ответственности вплоть до уголовной за участие в «несанкционированных акциях» предупредили в МВД, СК и Генпрокуратуре. В своих сообщениях силовики не уточняли, о каких акциях идет речь. Но единственный ближайший массовый протест — это объявленный сторонниками Навального флешмоб, в ходе которого жителям городов вечером 14 февраля предлагается выйти с фонариками во дворы своих домов, а фото и видео выложить в соцсетях.



Роскомнадзор также подключился к борьбе — ведомство разослало СМИ требования удалить материалы об акции. О таких письмах сообщили в томском агентстве ТВ-2, «Открытых медиа», «Медузе» и NEWSru.com.