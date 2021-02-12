В 2021 году команда Навального получила $300 тыс. пожертвований в биткоинах

С 1 января команда Алексея Навального получила 6,242 биткоина пожертвованиями, что равняется примерно $300 тысячам. Как отмечает Reuters, это превышает общую сумму, которую получили оппозиционеры в криптовалюте за весь 2020 год по тогдашнему курсу. Агентство отмечает, что биткойн сильно рос, преодолев рекордные максимумы, и достигнув более $47 тыс.

Леонид Волков говорит, что большая часть пожертвований в этом году была сделана, когда биткоин стоил в два раза меньше.

Самые крупные пожертвования в 2021 году были сделаны на следующий день после возвращения Навального в Россию — один целый биткоин, а также накануне протестов 23 января (0,86 биткоина) и на следующий день после них (еще один биткоин).