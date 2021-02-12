Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда

Новым руководителем Пенсионного фонда России стал Андрей Кигим, который ранее возглавлял Фонд социального страхования. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максим Топилин, соответственно, освобожден от этой должности.

Андрей Кигим почти восемь лет был главой Фонда социального страхования России. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков.