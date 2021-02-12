Алексей Захаров: Как смертность от ковида в России соотносится с другими странами?

Я посмотрел данные по избыточной смертности за 2020 год - то есть насколько больше в том году умерло людей, чем в 2019. Затем я сравнил эти данные с официальной статистикой смертей от коронавируса [1].

Видно две вещи. Во-первых, Россия - страна с высоким уровнем избыточной смертности. В нашей стране за прошлый год избыточная смертность составила 2.22 человека на 1000 населения - из европейских стран по этому параметру нас опережают только Болгария (2.64) и карликовое государство Сан-Марино (2.71). Также пока нет полных данных за 2020 год по некоторым другим европейским странам, где смертность может оказаться высокой: Албания, Беларусь, Италия, Македония, Молдавия. Но среди европейских стран, по которым есть полные данные за 2020 год, медианный уровень смертности равен 1.09 - в два раза меньше российского. По всей видимости, намного более благополучной ситуация со смертями будет и в Украине. Среди стран, по которым есть данные, Россию также обгоняют некоторые латиноамериканские страны - Перу (3.03, это рекорд), Боливия (2.55), Эквадор (2.39).

Во-вторых (как я неоднократно писал) в России официальная статистика очень плохая, во многом потому, что цифры сознательно занижаются. По данным оперативного штаба смертность от Ковида составила всего 57 тысяч человек, что в 5.75 раз ниже избыточной смертности. Россия - один из лидеров по этому позорному показателю, впереди нас только Узбекистан (занижение в 34.3 раза) и Казахстан (занижение в 10.5 раз). В остальных странах (включая Латинскую Америку) этот коэффициент существенно ниже: в странах Европы медианное значение коэффициента равно 1.65. Вообще цифры сильнее занижаются как в более бедных, так и в менее свободных странах - это можно показать при помощи регрессионного анализа. Автократии более лживы [3].

В целом уже сейчас можно констатировать, что значительную часть российского населения не удалось уберечь от болезни - в отличие от некоторых других стран, которым, по всей видимости, удастся при помощи карантинных мер дотянуть до всеобщей вакцинации [2]. В нашей же стране цена неадекватных мер (вероятно, усугубленных неадекватной статистикой) уже составила сотни тысяч жизней. Это тем более обидно потому, что у страны есть собственная работающая вакцина. Казалось бы, в стране установлена диктатура, можно железной рукой вводить карантинные меры - но это, оказывается, так не работает. Диктатура - значит, что цена жизни небольшая, и за вранье никто не наказывает, так что с пандемией можно бороться при помощи статистики.

[1] Набор данных составлен Дмитрием Кобаком. Я рассматривал только те страны, по которым есть данные по смертности за весь 2020 год - то есть представленные здесь цифры являются окончательными, а не прогнозными значениями, как в моей публикации от 15 декабря (тогда я существенно переоценил смертность в Польше). Всего есть данные по 47 странам. Ссылки на источники данных в первом комментарии.

[2] Стоит отметить, что у нас есть данные в основном по развитым странам. Мы не знаем, как обстоят дела в Африке и большинстве стран Юго-Восточной Азии, а также во многих странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

[3] По-хорошему, коэффициент этот должен быть меньше единицы. По правилам ВОЗ полагается любую смерть классифицировать как ковидную, если у умершего был обнаружен коронавирус - даже если он очевидно не являлся причиной смерти.

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