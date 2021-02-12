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Во Владикавказе взрыв разрушил супермаркет

12.02.2021

Здание супермаркета «Магнит» во Владикавказе полностью разрушено в результате взрыва. Утром в здании никого не было кроме охранника, его достали из-под завалов живым, сообщает ТАСС. Других пострадавших нет.

Источник агентства в правоохранительных органах предварительной причиной ЧП назвал взрыв газа. На месте работают более 100 сотрудников МЧС.

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