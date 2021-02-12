Во Владикавказе взрыв разрушил супермаркет

Здание супермаркета «Магнит» во Владикавказе полностью разрушено в результате взрыва. Утром в здании никого не было кроме охранника, его достали из-под завалов живым, сообщает ТАСС. Других пострадавших нет.
Источник агентства в правоохранительных органах предварительной причиной ЧП назвал взрыв газа. На месте работают более 100 сотрудников МЧС.
Во Владикавказе на улице Гагкаева произошел взрыв в двухэтажном здании, где находился магазин "Магнит". От него ничего не осталось. Количество пострадавших пока неизвестно.— 𝕴𝖚𝖉𝖎𝖈𝖆𝖗𝖊 𝖉𝖊 𝖎𝖓𝖖𝖚𝖎𝖘𝖎𝖈𝖎𝖔𝖓𝖊 (@iudicar) February 12, 2021
Взрыв произошел в 7:28 по местному времени.#владикавказ #взрыв #хлопок #россия #сегодня pic.twitter.com/wBrtqYufST