В Китае запретили вещание телеканала BBC World News

Власти Китая запретили вещание британского телеканала BBC World News из-за «противозаконного контента» и «ущерба национальным интересам КНР». Об отказе в продлении лицензии заявили в Главном управлении радио и телевидения Китая, подчеркнув, что «новости должны быть достоверными и честными», передает DW.

В ответ министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил о «неприемлемом ограничении свободы СМИ». «У Китая — одни из самых жестких ограничений на свободу СМИ и интернета в мире, и этот шаг только повредит репутации Китая в глазах всего мира», — написал он в Twitter.

Решение о прекращении вещания принято на фоне репортажей BBC о дискриминации уйгурского меньшинства в Китае, а также материалов о коронавирусе. Кроме того, на прошлой неделе в Великобритании была отозвана лицензия у китайского телеканала CGTN. В Лондоне объяснили это тем, что канал контролируется не его владельцем, а коммунистической партией Китая.