ТАСС сообщает о подготовке терактов в местах массовых акций

Террористы, подконтрольные запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых акций, утверждает ТАСС со ссылкой на источники в преддверии флешмоба, объявленного сторонниками Алексея Навального.

«Получена информация о том, что главари террористического альянса нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — цитирует государственное информагентство собеседника в правоохранительных органах.

Сегодня Следственный комитет, МВД и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных акциях, напомнив об ответственности.

Ранее соратники Алексея Навального предложили жителям российских городов выйти вечером 14 февраля во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Фотографиями с акции предлагается поделиться в соцсетях. Об организации 14 февраля «цепи солидарности» с Юлией Навальной и другими преследуемыми женщинами заявили фемактивистки.

«Интересно, как безобидная акция с фонариками вызвала такую бурю. И фашизм приплели, и раскачивание лодки, и угрозы терактов, и обвинение в массовых беспорядках. Любое объединение их пугает: даже самую миролюбивую акцию они пытаются демонизировать, чтобы люди ее не поддерживали», — комментируют сотрудники ФБК** реакцию властей на предстоящий флешмоб.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.



** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.