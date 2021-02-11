Российских школьников ждут учебники под редакцией Мединского

В школы России поступят учебники по отечественной и зарубежной истории под редакцией Владимира Мединского, бывшего министра культуры, ныне помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества. Об этом объявлено на презентации РВИО в книжном клубе «Достоевский», передает радиостанция «Говорит Москва».

«Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая», — сказал Мединский.

Общий тираж изданий составил больше 1 млн экземпляров. Почти все книги уже находятся в магазинах или учебных заведениях.