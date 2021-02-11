Лукашенко обещал вынести на референдум новую Конституцию в начале 2022 года

Александр Лукашенко заявил, что новый проект Конституции Белоруссии будет доработан в течение года, а в начале 2022-го его вынесут на референдум. Об этом он сказал, выступая на Всенародном белорусском собрании, передает TUT.BY.

«В течение этого года проект Конституции, уже третий по счету, будет готов, обсужден всенародно, а в начале следующего года — вынесен на референдум», — сообщил Лукашенко.

Он отметил, что, судя по данным «масштабного социсследования», в обществе есть запрос на перераспределение полномочий от президента к правительству и парламенту. По его словам, этот процесс уже запущен, а вместе с полномочиями переходит и большая доля ответственности.

Лукашенко пообещал, что после Всебелорусского народного собрания этот процесс пойдет более интенсивно. Но подчеркнул, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой даже после его ухода.

Условия своего ухода от власти Лукашенко озвучил так: «Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Втрое условие. Если сложится так, что к власти придут не «те», то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может».