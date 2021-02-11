«ОМ»: Путин в послании пообещает россиянам денег и возможность участия в политической жизни

В своем послании Федеральному собранию, которое намечено на конец февраля, Владимир Путин заявит о финансовой помощи пострадавшим от коронакризиса слоям населения и отраслям экономики, а также заострит внимание на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Важным тезисом в послании станут достижения в борьбе с коронавирусом и экономические последствия выхода из тяжелой экономической ситуации. В том числе, речь пойдет о поддержке малого бизнеса и других пострадавших отраслей и слоев населения, говорят собеседники издания. Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что власти планируют выделить 500 млрд руб. в качестве социальной помощи россиянам, чтобы снизить уровень недовольства населения перед выборами в Госдуму. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По словам собеседников «ОМ», такой план в правительстве действительно обсуждается. Споры идут вокруг того, как именно будут распределяться деньги — на прямую поддержку пострадавших отраслей, или в виде косвенной помощи через вливания средств в экономику страны.

По мнению экономиста Евгения Гонтмахера, какие-то «социальные подарки» будут в любом случае, например, индексация пенсий работающим пенсионерам и новые пособия малообеспеченным. По его данным, правительство уже передало свои предложения по социальной политике президенту, но их содержание неизвестно.

Другой темой, по словам источников «ОМ», станет подготовка к выборам в Госдуму и вовлечение населения в участие в политических процессах страны. Ответом на прошедшие акции в поддержку Алексея Навального и растущие протестные настроения может стать тезис о том, что власть должна налаживать диалог с людьми, и необходимо активнее вовлекать их в общественную жизнь и политику. Обсуждаются новые, более доступные формы участия граждан в выборах, общественных слушаниях, волонтерских проектах.

Кроме того, Путин отметит роль «Единой России» и обозначит свое отношение к ней.