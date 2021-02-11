В МВД, СК и Генпрокуратуре призывали «отказаться от участия в несанкционированных акциях»

За несколько дней до назначенной на 14 февраля очередной акции сторонников Алексея Навального полиция и Генеральная прокуратура и Следственный комитет предостерегают от участия в несанкционированных мероприятиях и нарушения закона. Ведомства объясняют предупреждение тем, что «в ряде интернет-изданий и социальных сетях опубликована информация о запланированных на ближайший период несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации». Ранее провести акцию солидарности, выйдя вечером 14 февраля с фонариками во дворы своих домов, жителей российских городов призвал глава сети штабов Навального Леонид Волков. Об организации «цепи солидарности» с Юлией Навальной и другими преследуемыми женщинами заявили фемактивистки.

«За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уголовная ответственность», — напомнили в МВД. Там также сообщили, что по фактам «преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе-феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел».

«Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендует руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений», — говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре, «уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, считают необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона».

В СК обращают внимание, что «присутствие детей и подростков на подобных несанкционированных акциях и при массовом скоплении людей может угрожать их личной безопасности и здоровью. При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, также следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности».