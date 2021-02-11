В Совете Европы указали руководству российского МВД на произвол силовиков

В письме главе МВД России Владимиру Колокольцеву Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович раскритиковала действия правоохранительных органов во время недавних акций протеста.

«Не смотря на то, что проведение этих крупномасштабных акций протеста было не согласовано с российскими властями, они оставались преимущественно мирными, что налагало на власти обязательство обеспечить соблюдение права людей на свободу собраний <…> Это включает, в частности, обязательство проявлять толерантность и сдержанность по отношению к мирным собраниям в ситуациях, когда соответствующие процедуры и формальности не были соблюдены», — пишет Миятович.

Он выразила обеспокоенность «беспрецедентным» количеством людей, задержанных по всей России во время демонстраций.

«В этой связи и со всем должным уважением я хотела бы запросить разъяснения и Ваши комментарии относительно применяемых Министерством внутренних дел правил, методов и инструкций, касающихся разгона мирных собраний и лишения свободы мирных демонстрантов. Также я бы хотела получить разъяснение относительно причин задержания журналистов и работников СМИ, освещающих эти митинги, поскольку такая практика представляет собой серьезные ограничения свободы выражения мнений и свободы СМИ, гарантированных ЕКПЧ», — обращается Миятович к Колокольцеву.

В письме она приводит ряд примеров жесткого обращения силовиков с протестующими, а также недопустимым обращением с задержанными в автозаках и ОВД.

«Я была бы признательна за предоставление информации о любых действиях, предпринятых российскими властями для обеспечения ответственности сотрудников правоохранительных органов за любые случаи произвольного применения силы или любых иных нарушений прав человека, совершенных в отношении демонстрантов во время митингов или после них. Я готова предоставить любую помощь, в рамках своего мандата, для содействия эффективной реализации стандартов Совета Европы в области защиты прав человека, и надеюсь на продолжение конструктивного диалога с Вами», — завершает письмо Миятович.