Татьяна Становая о будущем соцсетей в России

Маргарита Симоньян вчера потребовала закрытия иностранных соцсетей. Думаю, что сейчас важно в связи с этим отметить несколько факторов.

Прежде всего, я так понимаю, что Путин сам лично против закрытия. Он несколько раз это говорил в конце прошлого года. Его позиция понятна: с одной стороны, цензура против наших - это недопустимо, но, с другой стороны, нужно создавать свои соцсети, а не заниматься блокировками. Насколько мне известно, за этой позицией - работа Сергея Кириенко, который рассчитывает через соцсети работать с молодежью.

Но есть три «но».

Во-первых, протесты. Да, видимо все пойдёт на спад, но проблема социального недовольства, активности команды Навального и гнева прогрессивной общественности не только никуда не денутся, но и будет обостряться. А так как ничего иного, кроме как давить уже не умеем, то соблазн радикальных решений возрастает. То есть общий политический тренд не в пользу соцсетей.

Во-вторых, есть сильное лобби - силовики, Алексей Громов, плюс на подтанцовках RT и МИД. У RT тут более корпоративный интерес - создавать свои медиа.

В-третьих, Путин больше не держит своих слов. Это раньше он помнил, что обещал, и был более принципиален. Сейчас он более подвержен влиянию и окружения, и обстоятельств в вопросах (это важно), которые не принципиальны для него. Так что сегодня одно, а завтра другое.

Посмотрим, в какую сторону качнется баланс, но время играет против иностранных IT компаний.

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