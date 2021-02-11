Спикер парламента Дагестана назвал монтажом видео, где он якобы учит коллег «убирать» оппонентов

Спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что видеоролик, на котором похожий на него человек в кабинете говорит о способах «убрать» политических оппонентов, это монтаж.

«Думаю, что «монтажники» с «хорошей фантазией» ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообщем, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы», — написал он в Instagram.

Ранее в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Шихсаидова, объясняет, как «убрать» конкурентов: «У нас патронов много, наркотиков тоже… Найдем у него наркотики».

Утверждалось, что запись сделана в октябре 2020 года.