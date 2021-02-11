Антон Долин: Европеец Богомолов

«А как вы теперь будете его защищать?» - ехидные реплики такого примерно содержания вынуждают меня поддаться на очередное «слабО?» и сказать пару слов о «манифесте» моего однокурсника и прекрасного (на мой взгляд, можно не соглашаться) режиссёра Кости Богомолова, опубликованном в «Новой газете». Хотя, вроде, вчера решил смолчать.

- Чем меня расстроил текст Богомолова?

Во-первых, я не согласен в нем ни с одной мыслью (в отличие от ряда коллег, которые писали, что «противно иметь таких союзников», соглашаясь с рядом тезисов, но возмущаясь другими). Это грустно.

Во-вторых, меня расстроила компилятивность этого текста. Все эти тезисы мы читали у Дугина, Проханова, Прилепина, Боякова и Ольшанского. Не те авторы, чьи мысли (тоже часто несамостоятельные) стоят обобщения и литературного изложения - на мой, разумеется, взгляд.

В-третьих, в тексте много логических натяжек и фактических неточностей, иногда переходящих в грубые ошибки. Именно по фактам, а не по их оценкам. Это снижает эффект от любой (даже верной) мысли.

Наконец, в-четвёртых, и это главное, расстраивает экстремальная неуместность этого текста. Он написан в жанре «зато в Америке/Европе линчуют». И ведь линчевали, из песни слова не выкинешь. Но именно сейчас российские власти немножечко линчуют собственное население. На этом фоне переключение внимания на европейские «ужасы» (о которых практически все мы знаем понаслышке) выглядит трагически несвоевременным.

- Что меня расстроило ещё больше?

Реакция моих единомышленников (уверен, разделяющих вышеизложенные претензии) на текст Богомолова.

«Не о чем говорить»? Тогда почему вы говорите?

«Все с ним давно ясно»? Тогда зачем это уточнять?

«Жаль старика-отца»? Really?

Все дело в «собчачке»? Да одно употребление вами этого слова в сто раз мерзее любого манифеста.

Можно не переходить на личности? Можно не трогать семью? В 21-м веке, а?

А телеги про «бумеров»? Можно как-то без эйджизма, если уж вы за «новую этику»? Не говоря о том, что большинство оппонентов Богомолова - как раз его ровесники.

Можно обойтись без обвинений в прислуживании Кремлю, Суркову, Кириенко, Собянину, черту лысому?

Можно уже поверить, что театр Богомолов получил за талант, а не за манифесты о гниении Европы?

Что он один из самых востребованных и интересных в России режиссёров?

Что он хороший худрук, за кратчайший срок и в труднейших обстоятельствах осуществивший сложную кураторскую программу?

Что если вы видели третью серию «Содержанок» и седьмую «Хорошего человека», и вам не понравилось (да хоть бы о спектакли показались плохими), то это лишь факт вашей биографии, не более?

Такие аргументы унижают не Богомолова, а вас самих.

А ещё они выдают нехватку нормальных аргументов. Любой переход на личности (а это всё - именно он, ничто иное) обнаруживает неспособность к диалогу.

Тем более, что программа этого манифеста «новых правых» совсем не нова. В США ее разделяют трамписты (половина страны), в России, так или иначе, - большинство, в Европе - очень, очень многие. Отмахиваться от неё только потому, что вас бесит автор, как-то нелепо, даже глупо.

Не хотите оппонировать - не оппонируйте. Вот я, например, ужасно не хочу, мне и без того тошно. Но опускаться до оскорблений в ответ на связный, по-своему убедительный, выражающий чаяния и мнения гигантского количества людей текст - инфантильная и бессмысленная стратегия.

Читать текст Богомолова мне было неприятно и грустно.

Читать многие ответы на него - просто стыдно.

Источник