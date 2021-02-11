Оппозиция отказалась участвовать во Всебелорусском народном собрании

Во Всебелорусском народном собрании, которое стартует сегодня, примут участие почти 2400 делегатов и приглашенные гости, но среди них не будет представителей оппозиционных партий, которые отказались от мероприятия.

Как отмечает TUT.BY, так и неизвестно, будет ли на собрании обсуждаться план выхода страны из политического и экономического кризиса, вопрос прекращения насилия над мирными демонстрантами, пыток на Окрестина и растущее количество политзаключенных в стране. «Скорее всего, нет», - пишет издание. Основные задачи собрания официально звучат так: оценка действий власти за прошедшие пять лет; определение основных направлений и параметров развития государства на предстоящую пятилетку, обсуждение программы социально-экономического развития страны на 2021−2025 годы; выработка плана экономического и социального развития страны.

Ранее появлялась информация, что на собрании может быть принято решение о придании ему статуса конституционного органа или что делегаты на съезде дадут Александру Лукашенко добро на проведение референдума по Конституции. Но президент говорил, что «Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет».

В ЕС заявили, что не считают ВНС легитимным органом, и призвали Минск начать настоящий диалог для урегулирования ситуации в стране. Поверенная в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан также заявила, что ВНС не претендует на легитимность, так как сознательно не привлекает к участию в нем более широкие слои общества, протестное движение и его лидеров, в том числе Светлану Тихановскую и Координационный совет.