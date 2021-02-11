В Чите известного блогера приговорили к условному сроку за предложение устроить «революцию без крови» из за карантина

Железнодорожный суд Читы приговорил блогера Алексея Закружного (Леху Кочегара) к 2 годам и 3 месяцам условно за стрим на YouTube, в котором он выражал недовольство запретом посещать кладбища в период эпидемии коронавируса.

Как сообщает глава «Агоры» Павел Чиков, Закружного признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Гособвинение просило для него реальное лишение свободы в колонии-поселении. Суд решил ограничиться условным наказанием, но также запретил блогеру 3 года администрировать сайты и конфисковал аппаратуру. Кроме того у Закружного будет 3 года испытательного срока.

Поводом для возбуждения дела стал стрим, который Закружный провел в конце апреля прошлого года. В нем он выразил возмущение в связи с тем, что в Чите перед Родительским днем 28 апреля в связи с пандемией перекрыли проходы на кладбища. По мнению следствия, видео было «сопряжено с угрозой применения насилия в отношении представителей власти». Блогер в своем стриме предлагал «снести этот кордон» и «устроить революцию без крови». «В полиции тоже есть люди. Я не думаю, я знаю, есть, есть очень хорошие люди. Они поймут и перейдут на нашу сторону», — говорил он.