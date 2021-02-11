«Ъ»: Лукашенко с Путиным будет договариваться о новом кредите

Президенты Белоруссии и России на предстоящей до конца февраля встрече могут обсудить новый кредит Минску на $3 млрд. Информацию о подготовке переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина «Коммерсанту» подтвердили в Кремле. Издание напоминает, что 14 сентября прошлого года после встречи главы государств договорились о предоставлении Белоруссии кредита в $1,5 млрд.

Сейчас, по информации «Ъ» от источников в российском правительстве, Минск хотел бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Речь идет о сумме, превышающей $3 млрд.

Договоренность о выделении Россией государственного кредита Белоруссии в размере $10 млрд на строительство станции была достигнута в 2011 году. На конец сентября 2020 года Минск использовал из них только $4,5 млрд.