Spiegel: Юлия Навальная прибыла в Германию

Жена политика Алексея Навального Юлия прилетела в немецкий Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, передает News.ru. Сообщается, что визит Навальной носит частный характер.

Ранее со ссылкой на источник о том, что Юлия Навальная покинула Россию, сообщал «Интерфакс».

В январе Юлия Навальная с мужем вернулись в Москву из Германии после того, как он поправился после отравления. В аэропорту Навальный был задержан, позже суд изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Теперь оппозиционер находится в СИЗО. В стране прошла серия масштабных акций протестов, которые жестко разгоняли силовики. За участие в одной из ни Юлия Навальная была оштрафована.